الرئيس اللبناني يلغي زيارته إلى قطر بسبب "التطورات الأخيرة"

وكان عون قد شارك في القمة العربية بمدينة الظهران في السعودية، ألقى خلالها كلمة لبنان وعاد الى بيروت مساء أمس الأحد، حيث كان منتظرا أن يغادر اليوم إلى قطر، للمشاركة في افتتاح المكتبة الوطنية تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وكان الرئيس اللبناني أشاد، في حديث سابق إلى وكالة الأنباء القطرية "قنا"، "بعمق العلاقات بين بلاده ودولة قطر"، وشدد على وقوف البلدين إلى جانب بعضهما نصرة للقضايا المحقة وللدفاع عنها في المحافل الدولية والإقليمية.
كما أكد عون، على "أهمية الحوار من أجل حل هذه الأزمة، مشيدا بالمساعي التي تقوم بها دولة الكويت في هذا الإطار"، معتبراً أنه "من المؤسف والمؤلم مشاهدة انشقاق يحصل بين الأخوة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)