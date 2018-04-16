الرئيس اللبناني يلغي زيارته إلى قطر بسبب "التطورات الأخيرة"

© Sputnik . Abdoulkader Khadj إطلاق اسم جديد على قطر

وأعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية ميشال عون كلف وزير الثقافة ​غطاس خوري​، تمثيله في الاحتفال الذي يقام في ​الدوحة​ اليوم الاثنين، لمناسبة افتتاح المكتبة الوطنية، بعدما تعذر على الرئيس المشاركة في الاحتفال لأسباب تتصل بالتطورات الأخيرة"، وذلك وفقا لموقع "النشرة" اللبناني

وكان عون قد شارك في القمة العربية بمدينة الظهران في السعودية، ألقى خلالها كلمة لبنان وعاد الى بيروت مساء أمس الأحد، حيث كان منتظرا أن يغادر اليوم إلى قطر، للمشاركة في افتتاح المكتبة الوطنية تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وكان الرئيس اللبناني أشاد، في حديث سابق إلى وكالة الأنباء القطرية "قنا"، "بعمق العلاقات بين بلاده ودولة قطر"، وشدد على وقوف البلدين إلى جانب بعضهما نصرة للقضايا المحقة وللدفاع عنها في المحافل الدولية والإقليمية.

كما أكد عون، على "أهمية الحوار من أجل حل هذه الأزمة، مشيدا بالمساعي التي تقوم بها دولة الكويت في هذا الإطار"، معتبراً أنه "من المؤسف والمؤلم مشاهدة انشقاق يحصل بين الأخوة".