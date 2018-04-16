بشار الأسد: القوات السورية صدت عدوان قوات التحالف عبر صواريخ من السبعينات

قال منسق مجلس الدوما للعلاقات مع البرلمان السوري، دميتري سابلين، إن الرئيس السوري، بشار الأسد، أعلن خلال لقائه مع برلمانيين روس، أن القوات السورية المسلحة صدت عدوان قوات التحالف عبر صواريخ تم صنعها في سبعينيات القرن المنصرم.

© Sputnik . Yazan Kalash خبير سياسي يشير إلى أسباب العدوان الثلاثي على سوريا

ونقل سابلين عن الأسد قوله: "بالأمس شاهدنا العدوان الأمريكي، وقد قمنا بصد العدوان بصواريخ تم صنعها في سبعينيات القرن المنصرم… ومنذ التسعينيات تظهر الأفلام الأمريكية أن الأسلحة الروسية تتراجع إلى الوراء، واليوم يمكننا أن نرى أسلحة من أمريكا في تراجع".

ويشار إلى أن وفد رسمي برلماني روسي توجه إلى سوريا في زيارة رسمية في 11 نيسان/ أبريل.

ونفذت الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، في وقت مبكر من يوم 14 نيسان/أبريل الجاري، هجوما صاروخيا على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية، والذي نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع. وذكرت السلطات السورية مراراً أن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وعقد يوم السبت الماضي، وبمبادرة من روسيا، اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة موضوع هذه الضربات الصاروخية، وطرحت روسيا في الاجتماع مشروعا لقرار، غير انه تم رفضه، في حين طالبت وزارة الخارجية السورية من المجتمع الدولي إدانة العدوان الذي شنته دول الغرب.