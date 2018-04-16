للمرة الأولى... 4 اعتذارات متتالية عن عدم استضافة القمة العربية

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مساء الأحد، استضافة بلاده للقمة العربية القادمة في دورتها الـ30، بعد اعتذار البحرين عن رئاستها الدورية للقمة.

© Sputnik . إيران تعلق على البيان الختامي للقمة العربية

جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الختامية للقمة العربية الـ29 المنعقدة في مدينة الظهران شرقي السعودية، التي أعلن العاهل السعودي الملك سلمان عبدالعزيز تسميتها "قمة القدس".

وقال السبسي إنه "انطلاقا من التزام تونس الصادق بالدفاع عن قضايانا ومصالحنا المشتركة، وإثر اعتذار البحرين عن رئاستها الدورية للقمة القادمة، وبعد التشاور مع أشقائنا قادة الدول العربية، يسرني أن أعلن استعداد تونس لاستضافة الدورة الـ30 للقمة العربية".

ولم توضح البحرين أسباب اعتذارها عن عدم استضافة القمة المقبلة، لكنها بذلك تصبح رابع دولة على التوالي تعتذر عن عدم استضافة القمة، وهي المرة الأولى التي تشهد هذا العدد من الاعتذارات خلال أربع سنوات متتالية منذ إقرار آلية عقدها بشكل سنوي في قمة عمان عام 2001.

واستضافت السعودية الدورة الـ29 (الحالية) للقمة العربية بعد اعتذار الإمارات عن ذلك، فيما عقدت الدورة الـ28 (السابقة) في الأردن، بدلا من اليمن الذي اعتذر عن عدم استضافتها؛ نظرًا للأوضاع الأمنية والسياسية التي يعيشها. واستضافت موريتانيا القمة العربية الـ27، بعد اعتذار المغرب.

وتضمن البيان الختامي للقمة العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، 29 نقطة محورية بشأن الأمن الداخلي للدول العربية وسيادتها.