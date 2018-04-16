مسيرات وسط دمشق تنديدا بـ"العدوان الثلاثي" على سوريا

نظم آلاف السوريين في ساحة الأمويين وسط دمشق، اليوم الاثنين 16 أبريل/نيسان، مسيرات منددة بـ"العدوان الثلاثي" على بلادهم الذي شنته أمريكا وبريطانيا وفرنسا على سوريا فجر السبت الماضي.