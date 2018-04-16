بالفيديو... أدوات الإجرام تتكشف في دوما والجيش السوري يضبط معامل للذخيرة

وقال مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك" أن مجموعات الهندسة تعمل تمشيط المواقع التي تم إخلاءها من المسلحين وقد ضبطت عدد من المقرات والمستودعات المليئة بالأسلحة والذخيرة وأخرى خاصة بالاتصالات والإشارة تركها المسلحون دون تسليمها للجيش السوري رغم تعهدهم كشرط ضمن بنود اتفاق خروجهم لكي لا تودي بحياة المدنيين العائدين أو المتبقين داخل المدينة.
وأضاف المصدر: أن بعض المواقع معدة للتفجير وتم تفخيخها بعدد من العبوات الناسفة، كذلك المباني التي تحتوي على مقرات قيادية للجماعات المسلحة كانت ملغمة ولكن الحيطة والحذر الشديدين حالا دون وقوع أي أضرار، حيث تم تفكيك المتفجرات ومصادرة الكميات الكبيرة من الذخيرة والمدافع إضافة تكنولوجيا فضائية وأجهزة إشارة وسيطرة.
وكانت عملية إخلاء مدينة "دوما" من المسلحين قد جرت بنجاح، حيث تم نقلهم إلى مدينة جرابلس مصطحبين معهم أسلحتهم الفردية فقط.
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