بعد كارثة جوية...قرار جزائري جديد بشأن الطائرات ورسالة إلى المواطنين

وبحسب تصريحات المدير العام للشركة بخوش علاش لصحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن مركبات الأسطول الجوي للشركة العمومية آمنة، وغير مهددة بالسقوط ولا الحوادث والأعطاب.
وأعلن عن مناقصة دولية لبيع الطائرات المهترئة، لتتحول بذلك كافة مركبات الجوية الجزائرية إلى طائرات جديدة ولا تتجاوز السن القانونية للنشاط، ما يجعلها بمنأى عن أي حوادث راجعة إلى قدم الأسطول الجوي أو ضعف الصيانة.
ويعادل اليوم عدد طائرات الأسطول الجوي للجوية الجزائرية 59 مركبة، وهي 8 طائرات "إيرباص" و3 بوينغ 767 و32 بوينغ "أن جي" و15 طائرة "أ تي أر" ومروحية بإجمالي 59 مركبة.
وكانت طائرة عسكرية جزائرية تحطمت، صباح الأربعاء 11 أبريل/ نيسان، بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، في مدينة البليدة.
وذكرت محطة النهار التلفزيونية الجزائرية الخاصة، نقلا عن أرقام الدفاع المدني، وفاة 257 شخصا، من بينهم 26 من البوليساريو.
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