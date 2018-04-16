القرارات الخاصة بالمرأة في السعودية... ثورة في المفاهيم أم مجاراة لمتطلبات العصر

يرى مراقبون أن القرارات الملكية الصادرة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في فترات سابقة، وكذلك الإجراءات، التي يتخذها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان تجاه المرأة بإعطائها مزيدا من الحقوق، تمثل مفاجئة تاريخية.

وسمح للمرأة أيضا بمشاهدة مباريات كرة القدم في مقصورات خاصة بالعائلات، كما وعد بالسماح لها بدخول دور العرض السينمائي، وحضور حفلات موسيقية، شريطة ألا يتنافى ذلك مع العادات والتقاليد المعمول بها في المملكة، والتي لا تتعارض مع طبيعة المجتمع السعودي المحافظة.

ومن الطبيعي، للإجابة عن السؤال المطروح في العنوان، معرفة رأي الرجل في السعودية؛ بافتراض أن المرأة يجب أن تكون سعيدة بهذه القرارات، التي منحتها مزيدا من حرية الحركة، وفرصة للاعتماد على الذات، وإثبات أنها أهل بكل هذا.

يقول أحد المواطنين السعوديين، وهو شاب في العشرينيات من عمره، لوكالة " سبوتنيك "، حول القرارات والتغييرات في المملكة بشكل عام، وبخصوص المرأة في البلاد بشكل خاص: "التغييرات التي تحدث نراها كلها إيجابية وفي مصلحة المواطن، رغم أننا خفنا في البداية من الغلاء على أسعار الطاقة والسجائر وفرض الضريبة على السلع، لكن الحكومة تعطينا بدلات شهرية تغطي هذه الزيادة في الأسعار، كما أن العائلات المحتاجة تستفيد من برنامج حساب المواطن، الذي يمنح كل فرد في البلاد مبلغاً مالياً شهريا؛ أما بالنسبة للسماح للمرأة بقيادة السيارة، فهذا قرار تاريخي، يمكن نسائنا من الاعتماد على أنفسهن، وخوض تجارب الحياة، دون خوف أو توجس".

أليس لافتا ان الحركة الإصلاحية الداخلية الوحيدة في الوطن العربي تجري حاليا في #السعودية لجهة المرأة والبرامج التعليمة والوهابية والفن والنفط ؟ وان #المملكة _المغربية هي الوحيدة التي أدخلت طوعا الإسلاميين إلى الحكم فجنُبت البلاد كوارث الربيع؟ هل تقدمت الممالك على الجمهوريات pic.twitter.com/vLnuy0DGEW — samikleib-journalist (@samykleyb) April 16, 2018

وأردف الشاب، والذي يعمل موظفا بإحدى الوزارات، قائلا: "غير أنني ما زلت خائفا من قرار إعطاء العصمة للمرأة في زواجها وسفرها؛ ولكن أنا متأكد أن القيادة في بلدي حكيمة وترى ما لا أراه أنا شخصيا، ولن يكون هناك ضرر من وراء ذلك".

وأضاف: "بالمؤسسة التي أعمل فيها، أصبح عدد السعوديين أكثر من ذي قبل، وبين هؤلاء نساء سعوديات، يعملن معنا جنبا إلى جنب، بكل حرية وراحة".

أما المتحدث الثاني، والذي رافقني الرحلة بالطائرة إلى الرياض، وهو رجل في الأربعينيات من عمره، ويعمل موظفا بإحدى الشركات، فأجاب بكل حماسة، قائلا: "ولم لا يسمح لها بقيادة السيارة والعمل سوياً مع الرجال؟!.. أنا أعمل في شركة لها فروع في الإمارات، وتعمل معي هنا في السعودية وفي الإمارات زميلات، والكل يحافظ على الاحترام والحشمة.. أريد أن أزيد لك لكي تفهمني، كل المؤسسات والمكاتب والشركات تستخدم الكاميرات في كل مكان، وإذا كان سيحدث شيء فإن الكاميرا ستسجله".

وأضاف: "من منطلق أساسي هو أننا في هذا البلد شعب محافظ على عاداته وتقاليده الأصيلة، فلا أرى أي مانع بأن تعمل زوجتي أو أختي أو بنتي في مؤسسة حكومية أو خاصة، يكون فيها الكادر مختلطا.. يجب أن نكسر حاجز الخوف، والخشية من أن يحدث شيء مخالف للتقاليد.. من الضروري أن نعط نسائنا الثقة بأنفسهن، وقبلها نبرهن على أننا نثق بهن.. كل القرارات التي صدرت صحيحة وضرورية".

ورغم مكوثي لفترة قصيرة في المملكة العربية السعودية ، فإنني لاحظت أن ليس كل النساء، مواطنات وأجنبيات، يضعن غطاء على رؤوسهن، مع الاحتفاظ بارتداء الثوب الأسود الطويل المحتشم.

© AFP 2018 / Fayez Nureldine اقتراح قد ينهي الولاية على المرأة في السعودية طبيعي أن أعداد هؤلاء أقل من أولئك، اللواتي يرتدين أغطية على رؤوسهن، أو النقاب، الذي يغطي معظم الوجه ولا يظهر منه إلا العينين؛ ولكن لاحظت أن النساء في المطارات، ومن هذه الفئة، يجلس في نفس المنافذ التي يجلس فيها الرجال، بل ويضعن قدم على الأخرى، وتظهر أياديهن المزينة بالحناءوطلاء الأظافر، ويتحاورن مع أخريات يلبسن لباسا محتشما عاديا، كما نرى في المجتمعات العربية الأخرى.

وسألت وافدا من إحدى الدول العربية، تصادف وجوده معي في غرفة المدخنين، وأخبرني أنه يعمل هنا منذ فترة طويلة، لكنه يلاحظ تغيرا كبيرا في العلاقة مع المرأة هنا، حتى أنه قال; "كان من المستحيل أن ترى النساء والرجال هنا سويا على نفس دكة المقاعد، أو أن ترى امرأة بدون غطاء الرأس حتى ولو كانت أوروبية، أو آسيوية أو خلافه… اليوم هذا طبيعي".

ما رأيته أنا في الأماكن التي قصدتها، أن الفتيات السعوديات موجودات، يعملن في الوظائف المختلفة، لكن أعدادهن تبقى أقل بكثير من أعداد الرجال؛ مقارنة بالدول العربية الأخرى.