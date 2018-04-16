شاهد ماذا حدث مع ولي العهد خلف الملك سلمان (فيديو)

وقال العاهل السعودي في تغريدة نشرتها صفحته الرسمية على "تويتر" إنه "في استضافة المملكة العربية السعودية لتمرين درع الخليج واجتماع قوات أكثر من 24 دولة، تأكيد على قدرتنا جميعا على العمل ضمن تحالف منسق، وتنظيم عسكري موحد، لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا".

في استضافة المملكة العربية السعودية لتمرين #درع_الخليج واجتماع قوات أكثر من 24 دولة؛ تأكيد على قدرتنا جميعًا على العمل ضمن تحالف منسق، وتنظيم عسكري موحد؛ لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) April 16, 2018

وحضر عدد من الزعماء العرب الفعاليات الختامية للتمرين، ممن شاركوا أمس في القمة العربية في مدينة الظهران شرقي المملكة، إلى جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي ظهر خلف والده الملك حيث تدافع عدد من الواقفين إلى تقبيل يده خلف ظهر الملك.

واستعرضت القوات المشاركة مناورة "الإسناد الجوي التكتيكي" ضمن ختام مناورات درع الخليج المشترك. وأيضا، أدت القوات عروضا جوية في حفل ختام مناورات درع الخليج المشترك 1.

وقد استمر التمرين شهرا كاملا، ويعد التمرين الأضخم في المنطقة على الإطلاق، سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها.

ونفذ التمرين عدة سيناريوهات محتملة، استهدفت رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.