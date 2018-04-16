شرطة أبو ظبي تعلق على فتحها باب التوظيف لعدد من الجنسيات

علقت إدارة شرطة أبو ظبي، الإثنين 16 نيسان/ أبريل الجاري، بشأن ما تردد حول فتحها باب التوظيف لعدد من الجنسيات.

نفت شرطة أبو ظبي ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول فتح باب التوظيف لبعض الجنسيات.

ودعت إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبو ظبي، من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المواقع التي تناقلت الخبر، إلى ضرورة أخذ المعلومات من موقع الشرطة الرئيسي وعدم نشر الشائعات وتداولها بصورة خاطئة في مختلف المواقع.

وأوضح العميد محمد سعيد الكعبي، مدير إدارة الاختيار والتعيين بشرطة أبو ظبي، أن الشرطة حريصة على نشر إعلانات عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في حال رغبتها بالتوظيف أو دعت الضرورة لذلك.

#شرطة_أبوظبي تنفي ماتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التوظيف لبعض الجنسيات ودعت إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي تلك المواقع التي تناقلت الخبر إلى ضرورة أخذ المعلومات من موقعها الرئيسي (شرطة أبوظبي) وعدم نشر الشائعات وتداولها بصورة خاطئة في مختلف المواقع. pic.twitter.com/olYqAp6Jia — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) April 16, 2018

​يذكر أن إدارة شرطة أبو ظبي، استعانت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بمدرب صربي الجنسية، من أجل اللياقة البدنية.

وصرح المدرب، ويدعى فيليب كوكيتش لـ" سوبتنيك "، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك تماما أهمية ودور الثقافة الصحية لسكان الدولة.

وكوكيتش مدرب لياقة بدنية لقسم شرطة أبو ظبي، وهو عضو سابق في منتخب صربيا للتجديف، وخريج جامعة بلغراد للتربية الرياضية.

ويعمل كوكيتش حاليا كمدرب لياقة بدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يقضي عامه الثالث على التوالي بهذا العمل.

وفي سؤال حول سبب اختيار دولة الإمارات لمدربين من صربيا لتدريب رجال الشرطة والقوات الخاصة، أجاب كوكيتش لأن مسؤولي الدولة يعرفون مستوى الأمن الذي يوجد لدينا