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    محمد بن سلمان في أمريكا

    ابن سلمان يصدر قرارا بشأن مسؤول سعودي أطلق اسما جديدا على قطر

    © AP Photo / Cliff Owen
    العالم العربي
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    أصدر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قرارا جديدا بشأن سعود القحطاني، المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي السعودي.

    وقال القحطاني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين حفظهما الله على الثقة الكريمة بتشريفي وتكليفي بعضوية مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني".

    كما توجه القحطاني بالشكر لولي العهد باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والمختصين والمهتمين كافة، لموافقته على طلب تغيير اسم كلية الأمن السيبراني والذكاء الصناعي إلى "كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي".

    وكان القحطاني أثار جدلا واسعا بعد نشره صورة يسخر فيها من السفير سيف بن مقدم البوعينين مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، الذي ظهر منفردا وحيدا خلال مصافحة بين الرؤساء الذين حضروا القمة العربية التي عقدت في السعودية.

    وأطلق القحطاني اسما جديدا على قطر حيث قال في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر" قال فيها: "ممثل الشق الشرقي لجزيرة سلوى (قطر سابقًا) في القمة العربية منبوذًا لوحده في أقصى يمين الصورة. كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودي ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه، وبين عينيه أيدي تنظيم الحمدين الملطخة بدماء الشعوب".

    لكن هذه التغريدة أثارت غضب بعض رواد "تويتر" الذين كتب أحدهم قائلا: "هذا ضيف جاء بدعوة رسمية، العربي الحر يحترم ضيفه إذا دخل بيته حتى ولو كان قاتلا لأبيه بينما أنت تسخر وتنتقص من ضيف"، ليرد عليه القحطاني قائلا: "لم أنتقص منه كشخص. شرب قهوتنا وأحسنا ضيافته وأكرمنا وفادته. وعطيناه الثلاث المهربات. وش المطلوب (ما المطلوب) يعني نغصبهم يجلسون جنبه؟".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار محمد بن سلمان, أخبار السعودية, مقاطعة قطر, الحكومة السعودية, محمد بن سلمان, سعود القحطاني, السعودية, قطر
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