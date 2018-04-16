منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تطالب "الصحة العالمية" بمشاركة معلومات حول هجوم دوما المزعوم

طالب رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزمجو، منظمة الصحة العالمية بمشاركة معلومات حول الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما السورية، مشيرا إلى أن السلطات السورية عرضت على فريق التحقيق الموجود في سوريا حاليا مقابلة شهود يمكن إحضارهم إلى دمشق.