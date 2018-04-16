بالصور والفيديو... أسبوع الموضة العربي في السعودية

في حدث تاريخي يواكب التحولات في المملكة العربية السعودية، استضافت الرياض لأول مرة "أسبوع الموضة العربي" الذي يُنظم عادة في دبي، وذلك بعد افتتاح المكتب الإقليمي لمجلس الأزياء العربي في العاصمة السعودية.

وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية لأسبوع الموضة العربي في إطار خطة التغيير والتحديث التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتي كان يطالب بها المجتمع السعودي منذ زمن، وفقا للكاتبة نبيلة محجوب.

© AFP 2018 / GIUSEPPE CACACE أسبوع الموضة العربي‬‎

ويعتبر هذا الحدث الأبرز في عالم الأزياء بالمنطقة العربية، ويتم خلاله عرض تصاميم "الكوتور الجاهزة"، الذي قدمه المجلس لأول مرة في 2014 لمصممين من الدول العربية.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER أسبوع الموضة العربي

وتجمع هذه التصاميم بين الأزياء الجاهزة والأزياء الراقية، وتركز على ملابس مصممة ومنفذة بمعايير الأزياء الراقية، على أن تتوافر في الأسواق وبمقاسات مختلفة.