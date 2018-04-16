بالصور والفيديو... أسبوع الموضة العربي في السعودية

وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية لأسبوع الموضة العربي في إطار خطة التغيير والتحديث التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتي كان يطالب بها المجتمع السعودي منذ زمن، وفقا للكاتبة نبيلة محجوب.
ويعتبر هذا الحدث الأبرز في عالم الأزياء بالمنطقة العربية، ويتم خلاله عرض تصاميم "الكوتور الجاهزة"، الذي قدمه المجلس لأول مرة في 2014 لمصممين من الدول العربية.
وتجمع هذه التصاميم بين الأزياء الجاهزة والأزياء الراقية، وتركز على ملابس مصممة ومنفذة بمعايير الأزياء الراقية، على أن تتوافر في الأسواق وبمقاسات مختلفة.
"أسبوع الموضة العربي" ينطلق في #السعودية للمرة الأولى #أسبوع_الموضة_العربي pic.twitter.com/PWunfEmmKD— جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) April 12, 2018
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