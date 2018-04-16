مفاجأة من الرقة... الأهالي ينتفضون في وجه أمريكا (فيديو)

انتفض أهالي مدينة الرقة التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة والمدعومة من الولايات المتحدة بمسيرات منددة بأمريكا وسياساتها وهتفوا للرئيس السوري بشار الأسد.

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation الأركان الروسية: انتفاضة سورية ضد تشكيلات مدعومة أمريكيا في الرقة

وبحسب " سانا " فقد تظاهر المشاركون "رفضا للوجود الأمريكي غير الشرعي على الأراضي السورية وتنديداً بالعدوان الثلاثي الذي شن أمس الأول" وخرجت المظاهرة الشعبية داخل مدينة الرقة ورفعت الأعلام الوطنية وطالبت بالخروج الفوري للاحتلال الأمريكي من مدينة الرقة وجميع الأراضي السورية التي يوجد فيها.

وذكرت مصادر أهلية لسانا أن "العشرات من أهالي مدينة الرقة تجمعوا بشكل عفوي للتعبير عن رفضهم للاحتلال الأمريكي وطالبوا بالخروج الفوري لهذه القوات والميليشيات المسلحة التي تدعمها داخل المدينة".

وتعرضت مدينة الرقة الى قصف من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تسبب بدمار شبه كامل للمدينة وأدى إلى مقتل المئات من المدنيين أثناء طرد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) من المدينة.

ونشرت شبكة أخبار الرقة على الفيسبوك أكثر من فيديو يظهر أهالي من مدينة الرقة ومناطقها يتظاهرون تنديدا بالعدوان الأمريكي ويهتفون للرئيس السوري بشار الأسد.