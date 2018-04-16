اليمن... مقتل 19 فردا من "أنصار الله" في غارات جوية على تعز

وأكد الموقع أن غارتي التحالف أسفرتا عن مقتل 12 من عناصر الميليشيا وتدمير طقم على متنه رشاش 14.5 ملم.
وأضاف أن طيران التحالف شن غارتين على معسكر تدريبي للحوثيين في منطقة المخربة بمقبنة، نتج عنهما مقتل 7 منهم.
وأشار الموقع إلى استهداف طيران التحالف بغارات لتعزيزات "الحوثيين" في منطقة البرح أسفرت عن تدمير عربتين ومصرع وإصابة من كان على متنهما.
ولفت مصدر إلى "صد قوات الجيش هجوما للحوثيين في محيط معسكر التشريفات شرق مدينة تعز بعد معارك شرسة تكبدت خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة "أنصار الله"، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
وأسفر النزاع عن مقتل وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
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