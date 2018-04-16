مقتل 6 من أسرة واحدة في غارة للتحالف العربي على الحديدة غربي اليمن

سقط 6 أشخاص قتلى بقصف لطيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية على محافظة الحديدة غربي اليمن، حسبما ذكر مسؤول في السلطة المحلية بالمحافظة لوكالة "سبوتنيك".

صنعاء — سبوتنيك . وذكر المصدر أن "طيران التحالف شن مساء اليوم الإثنين غارتين على منزل في قرية الحائط بمديرية حيس جنوب الحديدة"، مضيفا أن "الغارتين أوقعتا 6 قتلى من أسرة واحدة، وأضراراً مادية بمنزلهم، ومنازل أخرى مجاورة".

من جهة ثانية، قتلت غارات التحالف العربي 19 فردا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على محافظة تعز جنوب غربي اليمن، اليوم الاثنين 16 أبريل/ نيسان، بحسب موقع "26 سبتمبر".

وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، "إن طيران التحالف قصف بغارتين نقطة أمنية للحوثيين بين قريتي الشامية وبني عبد الله عشملة في منطقة المهربة بجبهة مقبنة غرب تعز".

وأكد الموقع أن غارتي التحالف أسفرتا عن مقتل 12 من عناصر الميليشيا وتدمير طقم على متنه رشاش 14.5 ملم.

وأضاف أن طيران التحالف شن غارتين على معسكر تدريبي للحوثيين في منطقة المخربة بمقبنة، نتج عنهما مقتل 7 منهم.

وأشار الموقع إلى استهداف طيران التحالف بغارات لتعزيزات "الحوثيين" في منطقة البرح أسفرت عن تدمير عربتين ومصرع وإصابة من كان على متنهما.

ولفت مصدر إلى "صد قوات الجيش هجوما للحوثيين في محيط معسكر التشريفات شرق مدينة تعز بعد معارك شرسة تكبدت خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة "أنصار الله"، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.