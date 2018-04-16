سبب وحيد يمنع خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من التوجه إلى دوما حتى الآن

صرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، اليوم الاثنين، بأنه يتم الآن بحث مسألة ضمان سلامة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما السورية خلال زيارتهم إلى المدينة.

موسكو — سبوتنيك. وقال شولغين للصحفيين: "خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وافقوا على الذهاب إلى دوما مصحوبين بقوات الأمن السورية، لكن الوضع في دوما ما زال غير مستقر ووجود الشرطة العسكرية الروسية أمر مهم، ويتم حاليا حل مسألة الأمن."

© AFP 2018 / YURI GRIPAS منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تطالب "الصحة العالمية" بمشاركة معلومات حول هجوم دوما المزعوم

وكان الغرب قد اتهم دمشق ، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية.

وفندت موسكو من جانبها، المزاعم الغربية التي تدعي بأن الجيش السوري ألقى قنبلة تحوي مادة الكلور على مدينة دوما.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الهدف من هذه المزاعم الغربية، هو حماية الإرهابيين، وتبرير توجيه ضربة عسكرية من الخارج.

هذا وصرح قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، أن رحلة ممثلي المنظمة إلى دوما من المقرر أن تبدأ في 18 نيسان/ أبريل.