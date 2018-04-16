سبب وحيد يمنع خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من التوجه إلى دوما حتى الآن

موسكو — سبوتنيك. وقال شولغين للصحفيين: "خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وافقوا على الذهاب إلى دوما مصحوبين بقوات الأمن السورية، لكن الوضع في دوما ما زال غير مستقر ووجود الشرطة العسكرية الروسية أمر مهم، ويتم حاليا حل مسألة الأمن."
وفندت موسكو من جانبها، المزاعم الغربية التي تدعي بأن الجيش السوري ألقى قنبلة تحوي مادة الكلور على مدينة دوما.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الهدف من هذه المزاعم الغربية، هو حماية الإرهابيين، وتبرير توجيه ضربة عسكرية من الخارج.
هذا وصرح قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، أن رحلة ممثلي المنظمة إلى دوما من المقرر أن تبدأ في 18 نيسان/ أبريل.
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