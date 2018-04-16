بعد تحرير كامل الغوطة الشرقية... القلمون الشرقي يبدأ بالتسليم للجيش السوري

يستعد الجيش السوري لإنهاء ملفات تواجد المسلحين المتمردين على الدولة السورية المتبقية بعد تحريره كامل الغوطة الشرقية، ففي حين تستكمل وحدات من الجيش السوري استعدادها للقضاء على جيوب المسلحين في أحياء جنوب دمشق، تحدثت وسائل إعلام عن التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج المسلحين من مدينة الضمير في القلمون الشرقي بوساطة روسية.

© REUTERS / OMAR SANADIKI القلمون السوري يدخل خط التسوية ووفد روسي يطمئن "لا خوف من المصالحة"

وبحسب موقع " مراسلون " السوري فقد أعلنت مصادر إعلامية معارضة التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج كامل مسلحي مدينة الضمير في القلمون الشرقي إلى الشمال السوري.

وقالت المصادر إن مفاوضات مطولة جرت بين الجانبين السوري والروسي مع مندوبين عن المسلحين، وجرى التوصل فيها إلى صيغة نهائية تفضي إلى خروجهم من البلدة وتسليم أسلحتهم بالإضافة لتسوية أوضاع العديد من المسلحين.

وشمل أحد بنود الاتفاق فتح مكتب للشرطة العسكرية الروسية داخل مدينة الضمير لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وعدم خرق أي بند من بنود الاتفاق، بحسب الموقع.

وحتى اللحظة لم يتم الإعلان عن الوجهة النهائية لفصائل مدينة الضمير، وبحسب المصادر المعارضة فإن مباحثات تجري الآن في الشمال السوري لتحديد مكان خروجهم بالتنسيق مع فصائل المسلحين هناك.

وتعتبر منطقة القلمون الشرقي آخر معاقل المجموعات الإرهابية في ريف دمشق، وتسيطر عليها فصائل من قوات "أحمد العبدو" و"جيش الإسلام" و"أحرار الشام"، وتسعى دمشق لعقد اتفاقات مصالحة في المنطقة.

وكان الجيش السوي قد أعلن مؤخرا السيطرة على منطقة الغوطة الشرقية بالكامل، بعد عملية عسكرية أجبرت المسلحين على الإستسلام والخروج إلى الشمال السوري.