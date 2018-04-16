موسكو: العدوان الغربي على سوريا يضع مصير محادثات السلام بموضع تساؤل

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الاثنين، إن العدوان الأمريكي، المدعوم من بريطانيا وفرنسا على سوريا، أدى إلى جولة توتر خطيرة حول الجمهورية العربية السورية، فضلا عن كونه يضع مصير المفاوضات لاحقا بموضع تساؤل.

جنيف — سبوتنيك. وقال غاتيلوف للصحفيين: إن "هذا العدوان غير المبرر أدى إلى جولة خطيرة من التوتر حول سوريا، فضلا عن كونه وضع مصير المفاوضات لاحقا بموضع تساؤل".

ونفذت الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، فجر السبت، هجوما صاروخيا على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية ، والذي نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع.

وذكرت السلطات السورية مراراً أن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكانت دول غربية قد اتهمت دمشق، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية. وفندت موسكو، من جانبها، مزاعم غربية تدعي بأن الجيش السوري ألقى قنبلة تحوي مادة الكلور على تلك المدينة".