موسكو: العدوان الغربي على سوريا يضع مصير محادثات السلام بموضع تساؤل

جنيف — سبوتنيك. وقال غاتيلوف للصحفيين: إن "هذا العدوان غير المبرر أدى إلى جولة خطيرة من التوتر حول سوريا، فضلا عن كونه وضع مصير المفاوضات لاحقا بموضع تساؤل".
وذكرت السلطات السورية مراراً أن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكانت دول غربية قد اتهمت دمشق، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية. وفندت موسكو، من جانبها، مزاعم غربية تدعي بأن الجيش السوري ألقى قنبلة تحوي مادة الكلور على تلك المدينة".
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