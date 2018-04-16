ماذا قال محمد بن زايد عن السعودية وملكها

قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، إن مناورات "درع الخليج1" يعكس الثقة بقيادة السعودية لاستقرار المنطقة.

وأضاف بن زايد ، في تصريحات لعدد من الصحفيين على هامش الفاعليات الختامية لـ"درع الخليج1"، أن إقامة هذه المناورات الأضخم في المنطقة تعكس الثقة الكبيرة في قيادة المملكة وبسياساتها وبقدرتها على تنسيق الجهود والإمكانيات والقدرات الإقليمية لمصلحة استقرار المنطقة.

وأشار محمد بن زايد إلى أن ‏المشاركة الإماراتية في المناورات تعد ترجمة لالتزام دولة الإمارات بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة في أي فعل من شأنه تعزيز العمل المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار ولي عهد أبوظبي إلى أن الإمارات والسعودية تقفان دائما في خندق واحد، وأن تحالفهما يقوم على أسس ثابتة وقواعد صلبة من التفاهم والرؤية والعمل المشترك.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة دول وكبار ممثلي 24 دولة قد شهدوا، حفل اختتام مناورات درع الخليج.

ويعد التمرين الأضخم في المنطقة على الإطلاق، سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها.