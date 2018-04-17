الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم بالصواريخ على مطار الشعيرات

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، وقت متأخر من ليل اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم بالصواريخ استهدف مطار الشعيرات.

مراسل #سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ تخترق الأجواء — سانا عاجل (@SanaAjel) April 16, 2018

وأضافت الوكالة السورية، إن دفاعات القوات الجوية تصدت لصواريخ استهدفت مطار الشعيرات في ريف حمص وأسقطتها.

فيما كشف مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت ما يقارب الـ 9 صواريخ قبل وصولها لمطار الشعيرات بريف حمص الشرقي.

وأضاف المصدر، أن "الدفاعات الجوية تصدت لجميع الصواريخ المعادية ولا توجد أية أضرار في مطاري الشعيرات والتيفور بريف حمص".

Another air defense missile was just launched

Reports of Israeli warplanes crossed the borders thru Lebanon pic.twitter.com/RxNJdjLoPE — H.K 🇸🇾 (@Ibra_Joudeh) April 16, 2018

يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد استهدف في أبريل/ نيسان 2017 مطار الشعيرات بـ 59 صاروخ بذريعة استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي في منطقة خان شيخون انطلاقاً من هذا المطار.

وكانت الأراضي السورية قد تعرضت لعدوان ثلاثي (أمريكي-فرنسي-بريطاني) منذ أيام، حيث تصدت الدفاعات السورية للهجمات ونجحت بإسقاط معظم الصواريخ المعادية.