بالفيديو... تصريحات "جريئة" من الرئيس هادي لسفير السعودية باليمن عن "درع الخليج"

اختتمت السعودية، الاثنين، مناورات "درع الخليج 1"، والتي شاركت فيها عدد من العربية والإسلامية وذلك بعد استضافتها القمة العربية.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مراسم اختتام التمرين، إنها تؤكد "التحالف المنسق" بين 24 دولة لمواجهة التهديدات العسكرية.

وعقب انتهاء فعاليات ختام التمرين العسكري المشترك، نشر السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، مقطع فيديو صوره في حضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونشره، عبر حسابه على "تويتر"، أمس الإثنين.

وفي الفيديو طلب آل جابر من الرئيس اليمني أن يعلق على القمة العربية ومناورات "درع الخليج 1" بعد انتهائهما، فقال الرئيس اليمني، إن مناورات درع الخليج المشتركة هي فخر للمملكة وللعالم العربي.

وتابع، أنه شيء مهم أن نخرج من القمة العربية الـ29 التي استضافتها المملكة، إلى هذه المناورة التي شاركت فيها أكثر من 24 دولة، قائلا: "أنا سعيد جدا بما شاهدته اليوم، ونتمنى النجاح للمملكة في قيادة التجمع العربي والإسلامي".

وكان المتحدث العسكري السعودي العميد عبد الله السبيعي، قد أعلن أن "التمرين الضخم يهدف إلى تعزيز وحفظ الأمن والاستقرار، من خلال تنفيذ تدريبات مكثفة على عمليات التحالف المشتركة في مواجهة التهديدات والتحديات على دول المنطقة".

وأكد أن "أبرز أهداف التمرين التي تم تحقيقها، تفعيل مفهوم خطط العمليات العسكرية القتالية المشتركة للتصدي للأعمال العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنفيذ بين الدول المشاركة في التمرين، وإبراز التماسك والتجانس العسكري بينها".