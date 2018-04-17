أول فيديو لاعتراض الصواريخ التي استهدفت مطارين عسكريين في سوريا

انتشر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنه تم تصويره خلال لحظة اعتراض الصواريخ المعادية التي استهدفت، في وقت متأخر مساء الاثنين، مطاري الشعيرات والضمير العسكريين بريف حمص ودمشق بعدة صواريخ.

© Sputnik . Kamel Saqr الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم بالصواريخ على مطار الشعيرات

وذكرت وسائل الإعلام السورية، ليلة الاثنين-الثلاثاء، أن دفاعات القوات الجوية تصدت لصواريخ استهدفت مطار الشعيرات في ريف حمص ومطار الضمير بريف دمشق وأسقطتها.

فيما كشف مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لجميع الصواريخ المعادية وأسقطت ما يقارب الـ 9 صواريخ قبل وصولها للمطارات.

وتعليقا على الأمر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه لا يوجد للجيش الأمريكي أي نشاط في المنطقة التي حصلت فيها الغارات.

يذكر أن سلاح الجو الأمريكي كان قد استهدف في أبريل/ نيسان 2017 مطار الشعيرات بـ 59 صاروخ بذريعة استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي في منطقة خان شيخون انطلاقاً من هذا المطار.

وكانت الأراضي السورية قد تعرضت لعدوان ثلاثي (أمريكي-فرنسي-بريطاني) منذ أيام، حيث تصدت الدفاعات السورية للهجمات ونجحت بإسقاط معظم الصواريخ المعادية.