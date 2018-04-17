الحشد الشعبي يعلن انطلاق عمليات تطهير جزيرتي الأنبار والثرثار غربي العراق من "داعش"

وصرح الخاقاني لموقع "الحشد الشعبي"، أن "قوات من عمليات الأنبار وعمليات شرق الأنبار مع الحشد الشعبي وعمليات سامراء وعمليات بغداد بإسناد طيران الجيش العراقي انطلقت، صباح اليوم، في عمليات تطهير جزيرتي الأنبار والثرثار من فلول داعش (الإرهابي والمحظور في روسيا) لتأمين تلك المناطق".
وأضاف الخاقاني أن "الجهود قائمة بناءً على معلومات استخبارية لضرب الخلايا النائمة قبل تحركها"، مبينا أن "عمليات التفتيش والتطهير تهدف إلى القضاء على الجيوب وملاحقة الإرهابيين والحد من استهداف المدنيين والقوات الأمنية".
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أكدЛ في أول أبريل/ نيسان الجاري، أن القوات الأمنية العراقية باتت تبسط كامل سيطرتها على الأراضي العراقية، وحذر من التعامل مع التنظيم الإرهابي والترويج له.
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