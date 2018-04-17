الحشد الشعبي يعلن انطلاق عمليات تطهير جزيرتي الأنبار والثرثار غربي العراق من "داعش"

أعلن قائد محور شرق الأنبار في الحشد الشعبي كريم الخاقاني، اليوم الثلاثاء، انطلاق عمليات تطهير جزيرتي الأنبار والثرثار من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي لتأمين تلك المناطق.

وصرح الخاقاني لموقع "الحشد الشعبي"، أن "قوات من عمليات الأنبار وعمليات شرق الأنبار مع الحشد الشعبي وعمليات سامراء وعمليات بغداد بإسناد طيران الجيش العراقي انطلقت، صباح اليوم، في عمليات تطهير جزيرتي الأنبار والثرثار من فلول داعش (الإرهابي والمحظور في روسيا) لتأمين تلك المناطق".

© Photo / Iraq Police تدمير المزيد من مخابئ ومخلفات "داعش" في العراق

وأضاف الخاقاني أن "الجهود قائمة بناءً على معلومات استخبارية لضرب الخلايا النائمة قبل تحركها"، مبينا أن "عمليات التفتيش والتطهير تهدف إلى القضاء على الجيوب وملاحقة الإرهابيين والحد من استهداف المدنيين والقوات الأمنية".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أكدЛ في أول أبريل/ نيسان الجاري، أن القوات الأمنية العراقية باتت تبسط كامل سيطرتها على الأراضي العراقية، وحذر من التعامل مع التنظيم الإرهابي والترويج له.