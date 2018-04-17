مصدر عسكري سوري: إنذار خاطئ أدى إلى إطلاق عدد من الصواريخ

قال مصدر عسكري سوري، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن إنذار خاطئ باختراق الأجواء أدى إلى إطلاق صفارات الدفاع الجوي وعدد من الصواريخ، ولم يكن هناك أي اعتداء خارجي على سوريا.

وأكد المصدر، اليوم الثلاثاء 17 أبريل/ نيسان، أنه لم يكن هناك أي اعتداء خارجي على سوريا، مشيرا إلى أن إنذارا خاطئا باختراق الأجواء السورية أدى إلى إطلاق صافرات الدفاع الجوي وعدد من الصواريخ.

#عاجل ||#سانا

مصدر عسكري: إنذار خاطئ باختراق الأجواء الليلة الماضية أدى إلى إطلاق صفارات الدفاع الجوي وعدد من الصواريخ ولم يكن هناك أي اعتداء خارجي على سورية — سانا عاجل (@SanaAjel) April 17, 2018

​وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أعلنت أن دفاعات القوات الجوية تصدت لصواريخ، استهدفت مطار الشعيرات في ريف حمص ومطار الضمير بريف دمشق وأسقطتها.

وكان متحدث في وزارة الدفاع البريطانية، لوكالة "سبوتنيك"، أن بلاده لم تشارك في أي عمليات عسكرية في سوريا ليلة الثلاثاء.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة لا تجري أي عمليات عسكرية بالقرب من قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا.