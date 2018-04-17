وزير خارجية ألمانيا: قمة السبع الكبار تبحث إطلاق علمية التسوية السياسية في سوريا

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن قمة السبع الكبار المرتقب انعقادها في كندا الصيف المقبل، ستبحث مسألة إطلاق عملية التسوية السياسية في سوريا.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis تظاهرات غاضبة في اليونان احتجاجا على هجوم "الإمبريالية على سوريا"

موسكو- سبوتنيك. وأضاف الوزير الألماني، اليوم الثلاثاء 17 أبريل/ نيسان: "الآن بعد الضربات العسكرية على سوريا، يجب إطلاق العملية السياسية".

وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكندية كريستيا فريلاند: "تحدثنا عن ذلك بالأمس خلال لقاء الوزراء في بروكسل. وسيكون هذا الموضوع الذي نعتزم بحثه في قمة السبع الكبار".

وكانت سوريا قد تعرضت، فجر أمس السبت 14 أبريل/ نيسان، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.