البارزاني: نؤيد إجراءات الحكومة العراقية الاتحادية بفرض الأمن في المناطق المتنازع عليها

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، تأييده لإجراءات الحكومة الاتحادية بفرض الأمن في المناطق المتنازع عليها.

بغداد — سبوتنيك . وقال بارزاني في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء: "نؤيد إجراءات الحكومة الاتحادية في فرض الأمن في المناطق المتنازع عليها".

وأضاف بارزاني:"لا توجد مفاوضات مع بغداد لعودة قوات البشمركة إلى المناطق المتنازع عليها"، مؤكدا أنه "لا يوجد اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية لعودة البشمركة إلى المناطق المتنازع عليها".

كانت القوات الاتحادية سيطرت على محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان بموجب عمليات فرض القانون والأمن، في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، التي أجبرت قوات البشمركة الكردية على الانسحاب.

وتأججت الخلافات بين بغداد وأربيل على خلفية إجراء الإقليم استفتاء على استقلاله عن العراق في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، إلا أنهما توصلا إلى بعض التفاهمات الشهر الماضي.

وتعد كركوك إحدى المحافظات العراقية الغنية بالنفط، وكانت تمثل غالبية مصادر دخل الإقليم منذ عام 2014، بعد أن سيطرت عليها قوات البشمركة الكردية.