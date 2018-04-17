وفد منظمة الصحة العالمية يدخل مدينة دوما برفقة وزير الصحة السوري

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أعلن، يوم أمس الاثنين، أن منظمة الصحة العالمية أرسلت وفدا إلى مدينة دوما السورية لتقييم الوضع الطبي على خلفية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أعرب عن امتنانه لروسيا على دعوتها لزيارة مدينة دوما السورية، والاستعداد لضمان سلامة عمل ممثلي المنظمة الدولية في هذه المنطقة.
وكان غاتيلوف قد أعلن، في وقت سابق، أن موسكو طالبت منظمة الصحة العالمية بتقديم معلومات حول مصادر الأنباء بشأن 500 مصاب في دوما، ولكنها لم تحصل على رد.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، سابقا، أن نحو 500 شخص تلقوا علاجا بسبب أعراض تتفق مع التعرض لمواد كيميائية سامة، بعد ما اشتبه بأنه هجوم بغاز سام على معقل للمعارضة السورية قبيل سقوطه.
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