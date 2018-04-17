وفد منظمة الصحة العالمية يدخل مدينة دوما برفقة وزير الصحة السوري

أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن وفدا من منظمة الصحة العالمية دخل منذ قليل مدينة دوما في الغوطة الشرقية لريف دمشق، برفقة وزير الصحة السوري نزار يازجي.

© AFP 2018 / YURI GRIPAS منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تطالب "الصحة العالمية" بمشاركة معلومات حول هجوم دوما المزعوم

وقال المصدر، اليوم الثلاثاء، للوكالة: "دخل وفد من منظمة الصحة العالمية لمدينة دوما منذ قليل، ويرافقهم وزير الصحة".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أعلن، يوم أمس الاثنين، أن منظمة الصحة العالمية أرسلت وفدا إلى مدينة دوما السورية لتقييم الوضع الطبي على خلفية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أعرب عن امتنانه لروسيا على دعوتها لزيارة مدينة دوما السورية، والاستعداد لضمان سلامة عمل ممثلي المنظمة الدولية في هذه المنطقة.

وكان غاتيلوف قد أعلن، في وقت سابق، أن موسكو طالبت منظمة الصحة العالمية بتقديم معلومات حول مصادر الأنباء بشأن 500 مصاب في دوما، ولكنها لم تحصل على رد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، سابقا، أن نحو 500 شخص تلقوا علاجا بسبب أعراض تتفق مع التعرض لمواد كيميائية سامة، بعد ما اشتبه بأنه هجوم بغاز سام على معقل للمعارضة السورية قبيل سقوطه.