برلماني مصري: أي دور للقاهرة في سوريا يجب أن يكون تحت مظلة المجتمع الدولي

رحب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، النائب يحيى الكدواني، بمشاركة قوات مصرية في سوريا، لكنه أكد ضرورة أن يتم ذلك تحت المظلة الدولية ووفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة.

© Sputnik . Ashraf Kamal مصر تعرب عن "قلقها من التصعيد العسكري" في سوريا

القاهرة — سبوتنيك . وقال الكدواني، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك": "سنرحب بأي دور مصري في سوريا بهدف حماية التراب السوري والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتحقيق إرادة الشعب السوري، ولكن أي مشاركة مصرية على الأراضي السورية يجب أن تكون تحت مظلة المجتمع الدولي، أي عبر مجلس الأمن والأمم المتحدة".

وأضاف أن "إرسال قوات مصرية للخارج أمر ينظمه الدستور، فيجب أن ينعقد مجلس الدفاع الوطني الذي ينظر في الأمر ثم يطرح الأمر على البرلمان ويتخذ القرار بناء على ذلك".

وأردف الكدواني، قائلا: "وحتى الآن لم يطرح على البرلمان شيء من هذا القبيل".

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت، في وقت سابق، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سعى لجمع قوات عربية كي تحل محل القوات الأمريكية في مناطق وجودها بسوريا".

وذكرت الصحيفة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد جون بولتون "اتصل برئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية عباس كامل للتأكد من إمكانية مشاركة مصر بهذه القوات".