برلماني مصري: أي دور للقاهرة في سوريا يجب أن يكون تحت مظلة المجتمع الدولي

وأضاف أن "إرسال قوات مصرية للخارج أمر ينظمه الدستور، فيجب أن ينعقد مجلس الدفاع الوطني الذي ينظر في الأمر ثم يطرح الأمر على البرلمان ويتخذ القرار بناء على ذلك".
وأردف الكدواني، قائلا: "وحتى الآن لم يطرح على البرلمان شيء من هذا القبيل".
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت، في وقت سابق، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سعى لجمع قوات عربية كي تحل محل القوات الأمريكية في مناطق وجودها بسوريا".
وذكرت الصحيفة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد جون بولتون "اتصل برئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية عباس كامل للتأكد من إمكانية مشاركة مصر بهذه القوات".
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