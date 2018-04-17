أردوغان وروحاني يبحثان أهمية مؤتمر أستانا في حل الأزمة السورية

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء 17 أبريل/ نيسان، اتصالا هاتفيا، تناولا خلاله أهمية الجهود المشتركة لحماية الأراضي السورية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الرئيسان تناولا أهمية الجهود المشتركة لحماية وحدة أراضي سوريا وإيجاد حل سياسي دائم لأزمتها.

#عاجل | الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني يجريان محادثة هاتفية تناولت أهمية الجهود المشتركة لحماية وحدة أراضي سوريا وإيجاد حل سياسي دائم لأزمتها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 17, 2018

​وأضافت "الرئيسان أردوغان وروحاني أكدا في اتصال هاتفي أهمية مباحثات أستانا في حل الأزمة السورية".

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في مكتب أردوغان القول إن الرئيس التركي ونظيره الإيراني اتفقا على الحفاظ على التعاون بين تركيا وإيران وروسيا، من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا.

وقال أردوغان إنه يجب تجنب أية تصرفات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، بعد أن شنت القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية غارات جوية على سوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت سوريا قد تعرضت، فجر السبت الماضي 14 أبريل/ نيسان، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.