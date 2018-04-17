الجبير: عرضنا إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده عرضت إرسال قوات من "التحالف الإسلامي" لمحاربة الإرهاب في سوريا.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن السعودية عرضت على الولايات المتحدة الأميركية إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا.

​وتابع "نحن في نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية هذه السنة، فيما يتعلق بإرسال قوات إلى سوريا"، وذلك بحسب ما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية.

وأضاف الجبير "قدمنا مقترحات لإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حول ما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل قوات، فإن السعودية ستفكر أيضا مع بعض الدول في إرسال قوات".

وتابع "قدمنا مقترحات لأعضاء من دول التحالف الإسلامي ضد الإرهاب العام الماضي. وأجرينا نقاشات مع الولايات المتحدة حول ذلك، لكن إدارة أوباما في النهاية لم تتخذ إجراء بخصوص هذا المقترح، وهذه ليست فكرة جديدة".