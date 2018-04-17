أبو الغيط يناقش تطوير قطاعات الطاقة العربية مع أمين عام منظمة "أوابك"

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء 17 أبريل/ نيسان، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" عباس علي النقي، واستعرض الطرفان أوجه التعاون بين الجامعة العربية والمنظمة.

© Sputnik . أبو الغيط يعقد جلسة مباحثات هامة مع وزير خارجية البرتغال

قال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان وصل "سبوتنيك" نسخه منه، إن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على اهتمام الأمانة العامة بالتواصل مع "أوابك" حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات المرتبطة بتطوير قطاعات الطاقة في الوطن العربي، خاصة قطاع البترول.

ولفت المتحدث إلى محورية مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر المقرر عقده خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر/ تشرين الأول، بمدينة مراكش المغربية تحت رعاية جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ومنظمة "أوابك".