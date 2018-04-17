وصول 900 جندي أمريكي إلى المغرب للمشاركة في "الأسد الإفريقي"

بتعليمات من ملك المغرب محمد السادس، انطلق التمرين المشترك المغربي- الأمريكي "الأسد الإفريقي 2018"، في المغرب ابتداء من أمس الاثنين وحتى 29 أبريل/ نيسان الجاري.

© AP Photo / Karim Selmaoui صحيفة: المغرب يسحب طائراته من التحالف العربي في اليمن

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، اليوم الثلاثاء 17 أبريل/ نيسان، إن ملك المغرب ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، محمد السادس ، أطلق إشارة البدء لتمارين “الأسد الإفريقي" التي تعقد بمناطق أغادير، وتفتيت، وطانطان، وتزنيت، وبنجرير والقنيطرة، بمشاركة 15 دولة أجنبية وعربية.

وأشارت قيادة القوات المسلحة المغربية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إلى أن القوات العسكرية الدولية المشاركة في المناورات، بدأت في التوافد على المغرب هذه الأيام، وأضاف البيان أن ما يقرب من 900 جندي أمريكي وصلوا إلى المغرب بالفعل للمشاركة في تمرين الأسد الإفريقي" 2018 African Lion ".

وبحسب البيان العسكري، الدورة الحالية هي الـ"51" لمناورات الأسد الإفريقي العسكرية، ويشارك فيها وحدات ومراقبين عسكريين، من 15 دولة يمثلون إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، حددها البيان في ألمانيا، وكندا وإسبانيا، وفرنسا، وبريطانيا، واليونان، وإيطاليا، وبوركينافاسو وتشاد، ومصر، ومالي، وموريتانيا والسنغال وتونس، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.

مشاركة 15 بلدا في تداريب “الأسد الإفريقي 2018 ” بجنوب المملكة https://t.co/tbgi82ZTDt — هوية بريس (@Howiyapress) April 17, 2018

​وتشمل العملية تدريبات أرضية وجوية ومظلية ومحاكاة تكتيكية، لتدعيم التكوين وتبادل الخبرات والتجارب وتقوية التعاون والتحكم العملياتي بين مختلف المكونات.