تسجيل
20:36 17 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الرئيس السوري بشار الأسد

    صحيفة أمريكية: بقاء الأسد في السلطة الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية

    © Sputnik . Michael Klimentyev
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ناقشت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الوضع السوري بعد الضربات الصاروخية التي وجّهتها الدول الثلاث (أمريكا وفرنسا وبريطانيا) إلى منشآت سورية، مشيرة إلى الحل الوحيد للأزمة السورية.

    وقالت الصحيفة إنه لم يتغير شيء بالنسبة لمعظم السوريين الذين قضوا سنوات يُعانون من الحرب بعد شن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الضربات الصاروخية.

    حل الأزمة الوحيد

    تضيف الصحيفة إنه بعد سبع سنوات من الحرب، يرى البعض أن الطريق الوحيد الواقعي لوقف الحرب، ومنع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي، والسماح للدولة بالتحرّك إلى الأمام هو الاعتراف بأن الأسد سيبقى في السلطة والسماح له عمليا بالانتصار.

    ويضيفون أنه بمجرد أن تُلقى الأسلحة، يمكن مناقشة مشكلات سوريا المهمة الأخرى، مثل القتال بين تركيا والأكراد في الشمال، وحرب الظل بين إيران وإسرائيل، وإعادة إعمار المناطق المدمرة.

    وتشير الصحيفة إلى أنه لطالما كان التخلي عن كل ذلك للأسد أمرا مرفوضا في واشنطن والعواصم الغربية الأخرى؛ حيث يعتقد صانعو السياسات أنه تجب معاقبته على وحشيته أثناء الحرب.

    يقول جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما: "أنتم لا تعاقبون الأسد، أنتم تعاقبون السوريين الفقراء". وأضاف: "إذا كانت أهداف أمريكا هي مواجهة الإرهاب وعودة اللاجئين، فكل ذلك سيفشل".

    يُذكَر أن الرئيس ترامب أَمر بشن ضربات عسكرية فجر السبت 14 أبريل/ نيسان، والتي نُفّذت بمشاركة بريطانيا وفرنسا، لمعاقبة الأسد بسبب مزاعم تتحدث عن هجوم كيميائي مزعوم على بلدة دوما قبل أسبوع.

    هدف الضربات الأخيرة

    التحالف الثلاثي - ضربات هجومية لـ الولايات المتحدة و فرنسا وبريطانيا ضد دمشق، سوريا 14أبريل/ نيسان 2018
    © AP Photo / Hassan Ammar
    "المهمة لم تنجز"... وكالة أمريكية: صواريخ "الهجوم الثلاثي" أكدت قوة الأسد
    وترى الصحيفة أن الضربة الأخيرة لم تستهدف الإطاحة بالأسد، أو إلحاق ضررا بحلفائه الإيرانيين والروس، أو حماية المدنيين من العنف. في الحقيقة، خُطِّط للضربات ونُفّذت بدقة متناهية لتجنب تغيير دينامكية الصراع على الأرض.

    وتقول مها يحيى، مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت إن الحل الوحيد هو التوصل إلى تسوية بين روسيا والولايات المتحدة، والتي يمكن إشراك القوى الأخرى مثل تركيا وإيران فيها. لكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق سيتطلب جهودا دبلوماسية كثيفة لا تهتم بها إدارة ترمب.

    ضربات عبثية…لحفظ ماء الوجه

    وفي تقرير آخر، تشير صحيفة  "ذي أتلانتيك" الأمريكية إلى قول توبياس شنايدر الباحث في المعهد العالمي للسياسة العامة في برلين "يجب أن تدفع الأزمة المتعلقة بالهجوم في دوما إدارة ترمب إلى التساؤل عما إذا كانت الولايات المتحدة "ترسم خطوطا حمراء حول الأسلحة الكيميائية لإنقاذ ماء الوجه، أم لحفظ المعايير، أم أننا نحاول إنقاذ المدنيين؟"

    ويضيف شنايدر: "من الواضح أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يزيحوا بشار الأسد".

    وتقول الصحيفة إنه بالنظر إلى الخيارات العسكرية غير المفضلة، توصي إيما آشفورد من معهد كاتو الأمريكي بأن تنتهج الولايات المتحدة "خطوات إنسانية ودبلوماسية" قوية مثل دعم اللاجئين السوريين وقيادة الجهود للتوصل إلى اتفاق سلام في سوريا".

    ويقترح جيمس دوبينز، الممثل الخاص لأفغانستان وباكستان في إدارة أوباما، إنه على الولايات المتحدة أن تعرض انسحاب قواتها من سوريا و"تطبيع العلاقات" مع حكومة الأسد في مقابل منح الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة الحكم الذاتي داخل مناطق سيطرتهم في سوريا وخروج كل المليشيات الأجنبية، خاصة تلك المرتبطة بإيران، من البلاد.   

    وكتب دوبينز مؤخرا: "لقد فاز الأسد في الحرب السورية… إن الدولة السورية متحالفة بشكل وثيق مع روسيا وإيران منذ عقود من الزمن. وأفضل ما يمكن أن نأمله في هذه المرحلة المتأخرة هو أن تكون سوريا ما بعد الحرب ليست أسوأ من سوريا ما قبل الحرب".

    انظر أيضا:

    "المهمة لم تنجز"... وكالة أمريكية: صواريخ "الهجوم الثلاثي" أكدت قوة الأسد
    صحيفة أمريكية: الإطاحة بالأسد تؤدي إلى فوضى "ما بعد القذافي"
    الصراع في سوريا أخطر حرب في القرن الـ21
    الجبير: عرضنا إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا
    لبنان يرفض المساس بسيادته الوطنية عبر استخدام إسرائيل لأجوائه للاعتداء على سوريا
    التدخل العربي بدلا من الأمريكي في سوريا
    بالفيديو... أسباب الاعتداءات الغربية على سوريا تظهر داخل مقرات المسلحين
    البطريرك كيريل والبابا فرانسيس يصدران بيانا مشتركا من أجل السلام في سوريا
    الكلمات الدلالية:
    الحرب السورية, إيران, الإطاحة بالأسد, بقاء الأسد, ترامب, حل الأزمة, بشار الأسد, روسيا, بوتين, ترامب, بشار الأسد, الولايات المتحدة, روسيا الاتحادية, إيران, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مسابقة صور الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان أزمة فنزويلا للمصور رونالدو شيميدت من فنزويلا، الفائزة بالمرتبة الأولى في فئة التصوير أخبار الحدث
    الفائزون بجائزة مسابقة "صور الصحافة العالمية لعام 2018"
    استبدال الأمريكي بالعربي
    التدخل العربي بدلا من الأمريكي في سوريا
    خط أنابيب الغاز التيار التركي
    خط أنابيب الغاز "التيار التركي": حقائق وأرقام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك