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    مظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017

    سفارة فلسطين بالقاهرة تحيي يوم الأسير الفلسطيني

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    العالم العربي
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    أحيت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة يوم الأسير الفلسطيني في مقرها، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية دياب اللوح ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان الوزير محمد فايق وأعضاء المجلس الوطني وممثلي الأحزاب المصرية والتنظيمات الشعبية الفلسطينية وأبناء الجالية.

    شهد الحفل حضور رفيع المستوى من كبار الشخصيات الفلسطينية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح.

    الشابة الفلسطينية عهد التميمي تصل إلى المحكمة الإسرائيلية لمحاكمتها في بيتونيا، الضفة الغربية، 13 فبراير/ شباط 2018
    © AFP 2018 / THOMAS COEX
    عهد التميمي تشكوا تحرش ضابط إسرائيلي بها
    واستعرض السفير دياب اللوح، تاريخ الحركة الأسيرة وما تمر به حالياً من ملابسات وظروف معقدة وتمادي إسرائيل في الغطرسة وانتهاك القوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة، قائلا: "في هذا اليوم ننحني اجلالا واكبارا لأسرانا خلف القضبان والذين يعبرون عن صمود الأمة، فهم يمثلون عنوان الوحدة الفلسطينية في تحقيق الوئام والشراكة الوطنية، مؤكدا أن الأسرى صامدون بوعيهم الوطني، فقد تمكنوا من تحويل السجون إلى قلاع ثورة وأكاديميات علمية، في ظل تنكر إسرائيل لحقوقهم التي نصت عليها الاتفاقات الدولية باعتبارهم أسرى حرب".

    ووجه السفير اللوح التحية للواء فاطمة البرناوي والأسير محمود بكر حجازى، وأيقونة فلسطين عهد التميمي، وقادة الحركة الأسيرة كريم يونس ومروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي ورموز الحركة الوطنية، مؤكدا أن إسرائيل قد اعتقلت في سجونها أكثر من مليون فلسطيني، أما اليوم فيوجد أكثر من6500 أسير وأسيرة يحملون قناديل الامل وينتظرون أن يبزغ فجر الحرية في بناء الوطن الشامل مع ابناء شعبهم وقيادتهم الباسلة، مضيفا أن قضية الأسرى ستبقى في مقدمة القضايا الوطنية والسياسية التى يؤكد عليها الرئيس محمود عباس دوما لأنه لا سلام دون استقرار وتبييض السجون الإسرائيلية.

    وقدم السفير اللوح في ختام كلمته التحية والشكر لمصر ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعاية المصالحة الفلسطينية من أجل استعادة الوحدة والالتفاف حول قيادته، مؤكدا استمرار الدبلوماسية الفلسطينية في حشد المواقف الدولية لمساندة النضال الشعبي وتعرية المخططات الافراج عن الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب كافةالإسرائيلية وإدانة إسرائيل بما ترتكبه من جرائم ومجازر بحق الشعب الفلسطيني.

    وعقب الكلمات تم عرض فيلم وثائقي قصير يبرز صمود الأسرى وظروف اعتقالهم وحجم عذاباتهم ومعاناة أهلهم وذويهم، وجلدهم واحتمالهم لكل صنوف التعذيب والترهيب وما قدموه من تضحيات جلية في سبيل قضية شعبهم، وفي ختام الحفل قدم كل من السفير اللوح درع السفارة لأول أسيرة في الحركة النسوية في تاريخ الثورة الفلسطينية المناضلة فاطمة البرناوي، ولأول أسير لحركة فتح الأسير المحرر محمود بكر حجازي.

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