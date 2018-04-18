ابن سلمان: أحزنني نبأ رحيل هذه السيدة

أعرب الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عن حزنه لرحيل سيدة أمريكا الأولى السابقة، باربرا بوش وقدم التعازي والمواساة لأسرة بوش.

وكتب السفير السعودي على "تويتر": "أحزنني نبأ رحيل باربرا بوش. أتقدم بخالص وأصدق التعازي للرئيس الأسبق جورج بوش الأب وباقي أفراد عائلة بوش في هذا الوقت العصيب".

Saddened to hear about the passing of Barbara Bush, my deepest and sincerest condolences to President @GeorgeHWBush and the rest of the Bush family in these difficult times. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) ١٨ أبريل، ٢٠١٨

ورحلت باربرا بوش، مساء أمس الثلاثاء، عن 92 عاماً، بعد يومين من إعلان العائلة عن قرار وقف العلاج والاعتماد على المسكنات.

وباربرا، هي زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، ووالدة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش الابن، كما تولى ابنها جيب بوش منصب حاكم فلوريدا.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد التقى جورج بوش الأب خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.