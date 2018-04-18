الجيش المصري: مقتل علي ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابي وسط ‫سيناء

قالت القوات المسلحة المصرية، في بيان لها، صباح اليوم الأربعاء 18 أبريل/ نيسان، إن قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت من القضاء على أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء، خلال مداهمة عدد من المناطق الجبلية.

© AFP 2018 / Said Khatib مقتل 8 من الجيش المصري و14 إرهابيا في هجوم على معسكر وسط سيناء

وقال البيان، الذي نشره المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، وحصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، إن عملية اصطياد أمير الجماعة جاءت استمرارا لجهود القوات المسلحة في إحكام السيطرة على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء.

وأضاف: "قامت قوات الجيش الثالث الميداني، بمداهمة عدد من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء، وأسفرت عملية المداهمة عن القضاء على "ناصر أبو زقول"، أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء، وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية في بيانه، إن الإرهابي القتيل، عثرت القوات بحوزته على بندقية آلية، وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخائر، بالإضافة إلى 6 خزائن خاصة بالبندقية الآلية، وجهاز اتصال لاسلكي، مؤكداً "أن أبطال الجيش الثالث الميداني ما زالوا يواصلون جهودهم للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء".

وأطلق الجيش المصري، الجمعة 9 فبراير/شباط، "العملية الشاملة سيناء 2018" لمجابهة الإرهاب، وذلك قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر، حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير/شباط الجاري.



