وكالة: قرار من السعودية بشأن مطار الملك خالد الدولي بالرياض

وكانت السعودية عينت غولدمان ساكس، لإدارة خطط شركة الطيران المدني السعودي القابضة لبيع حصة أقلية في مطار الرياض، وذلك في يوليو/ تموز، بحسب "رويترز".
وأفادت الوكالة بأن مصدرا مطلعا، طلب عدم ذكر اسمه،ه نظرا لعدم الإعلان عن الأمر حتى الآن صرح أنه "حاليا يدرسون الخطة من جديد لأنها بدأت تميل أكثر إلى أن تكون أشبه بامتياز وليس خصخصة".
وأضافت أنه "جرى تعليق عملية الخصخصة، وامتنع غولدمان ساكس عن التعليق على المسألة، ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من متحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية".
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