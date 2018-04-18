دي مستورا يزور موسكو وطهران بعد "اجتماعات أنقرة"

وذكر بيان صادر عن مكتب دي ميستورا، اليوم الأربعاء، أن "المبعوث الأممي الخاص يزور أنقرة اليوم للقاء مع مسؤولين أتراك كبار، قبل أن يتوجه إلى موسكو وطهران للتشاور مع كبار المسؤولين في البلدين".

وتابع بيان دي ميستورا أنه يخطط للتشاور مع عدد من الوزرء الأوروبيين وممثلين رفيعي المستوى للولايات المتحدة الأمريكية، خلال مؤتمر بروكسيل المقرر عقده في 24 و25 إبريل الجاري".



