"أنصار الله" تقصف معسكرين في جيزان جنوب غربي السعودية

قصف مسلحو جماعة "أنصار الله" اليمنية، مواقع للجيش السعودي في قطاعي جيزان ونجران جنوب غربي السعودية، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.

وقال مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية لوكالة " سبوتنيك " إن "الجماعة قصفت بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية مرابض مدفعية للجيش السعودي في معسكري أبو المض والنمشيح وعددا من الرقابات والشبكات في جحفان بجيزان".

وأضاف أن مسلحي "أنصار الله" استهدفوا بقصف صاروخي ومدفعي تجمعات للجيش السعودي وقوات تابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في موقعي الشُرفة والشبكة والتبة الحمراء وموقع الحماد وقبالة عليب في نجران.

وأشار إلى "تعرض تجمعات لقوات الرئيس هادي في الجوازات وقبالة منفذ علب وفي جبل سبحطل بقطاع عسير، إلى قصف مدفعي مكثف نفذه مسلحو الجماعة".

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي جماعة "أنصار الله"، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات عديدة بالصواريخ الباليستية على مواقع في المملكة، ويقولون إن هذا يأتي رد على الغارات الجوية السعودية.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.