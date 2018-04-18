القوات المسلحة الإماراتية تسيطر على طائرة إيرانية مسيرة في الساحل الغربي لليمن

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية سيطرتها على طائرة إيرانية مسيّرة محملة بالمتفجرات، كانت تحاول التسلل إلى مواقع قريبة من القوات التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الساحل الغربي لليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، اليوم الأربعاء، أن "الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة لقواتنا المسلحة تمكنت، يوم أمس، من السيطرة على طائرة مسيرة من نوع قاصف/1 الإيرانية، محملة بالمتفجرات كانت تحاول التسلل إلى مواقع قريبة من القوات اليمنية الموالية للشرعية والمدعومة من قبل قوات التحالف العربي (بقيادة السعودية) في الساحل الغربي من اليمن".

وذكرت الوكالة أن "الفرق المختصة اكتشفت خلال فحص مكونات الطائرة كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد الأهداف المنتخبة".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad بالفيديو... التحالف العربي يعرض قصفه لأهداف عسكرية "إيرانية" في اليمن

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأن منظومة الدفاع الجوي الخاصة بحماية مطار أبها رصدت جسما غير معرف باتجاه مطار أبها الدولي وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره"، وذلك بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

​وذكر العقيد المالكي أنه "من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية كانت تحاول استهداف المطار المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني".

وتقود السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا يدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.