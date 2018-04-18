الفريق الأمني الأممي يتعرض لإطلاق نار في دوما

قال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزمجو إن الفريق الأمني التابع للأمم المتحدة تعرض لإطلاق نار في مدينة دوما السورية، ما أسفر عن تأخير وصول خبراء المنظمة لبدء التحقيق في هجوم كيميائي مزعوم بالمدينة.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر داخل اجتماع مغلق للمنظمة أن "رئيس المنظمة قال إن الفريق الأمني الأممي الذي يقوم بالاستطلاع تعرض إلى إطلاق نار".

وأضافت الوكالة قول أوزمجو نقلا عن مصدرها "الفريق الأمني أجبر على الانسحاب، مما تسبب في تأخير وصول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الحادث".

يتبع…