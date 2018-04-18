بالفيديو... الجيش السوري يضبط أنفاقا أكثر حداثة في الغوطة

تمكنت وحدات المشاة في الجيش السوري التي تعمل على محاور الغوطة الشرقية المحررة من ضبط عشرات الأنفاق والمقرات التي حفرها المسلحون، حيث تنوعت الأشكال والأحجام، خلال عملية التمشيط المستمرة فوق وتحت الأرض، وحتى تجهيزها اختلف بين نفق وآخر.

وكانت الأنفاق العميقة تشكل قاعدة لوجستية للمجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية فهي تربط بين المناطق بعضها ببعض، كما تشكل مستودعات للأسلحة والذخيرة إضافة لاستخدام بعضها كمقرات قيادية للمسلحين خوفا من الظهور كون الضربات الجوية تتعامل مع كافة الأهداف السطحية وتكون قادرة على تدميرها.

وكشف قائد ميداني في الجيش السوري لمراسل "سبوتنيك" أنواعا جديدة من الأنفاق وقال إن الخاصة بالقياديين كانت تختلف عن تلك المخصصة للتنقل بين المناطق، حيث غالبا ما يتم تجهيزها بمعدات بناء حديثة وإكساءها بالسيراميك والإنارة، كما تقسم إلى سراديب وفي آخرها غرف للنوم وغرف طعام وما شابه.

وأضاف المصدر: أن السيطرة على الأنفاق الواسعة والقادرة على استيعاب السيارات والعربات بما فيها الدبابات غير من مجرى العمليات وساعد على قسم ظهر المسلحين الذين اعتمدوا في عملياتهم ضد الجيش السوري على العيش والحركة تحت الأرض خوفا من الضربات النارية السريعة.

وتخطط الدولة السورية إلى ردم عشرات الأنفاق خوفا من حدوث انهيارات مع مرور الوقت قد تودي بحياة المدنيين العائدين إلى منازلهم.