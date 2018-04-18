بالفيديو... الجيش السوري يضبط أنفاقا أكثر حداثة في الغوطة

وكشف قائد ميداني في الجيش السوري لمراسل "سبوتنيك" أنواعا جديدة من الأنفاق وقال إن الخاصة بالقياديين كانت تختلف عن تلك المخصصة للتنقل بين المناطق، حيث غالبا ما يتم تجهيزها بمعدات بناء حديثة وإكساءها بالسيراميك والإنارة، كما تقسم إلى سراديب وفي آخرها غرف للنوم وغرف طعام وما شابه.
وأضاف المصدر: أن السيطرة على الأنفاق الواسعة والقادرة على استيعاب السيارات والعربات بما فيها الدبابات غير من مجرى العمليات وساعد على قسم ظهر المسلحين الذين اعتمدوا في عملياتهم ضد الجيش السوري على العيش والحركة تحت الأرض خوفا من الضربات النارية السريعة.
وتخطط الدولة السورية إلى ردم عشرات الأنفاق خوفا من حدوث انهيارات مع مرور الوقت قد تودي بحياة المدنيين العائدين إلى منازلهم.
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