مسؤول مصري يهدد بالانسحاب من "المنتدى الأفريقي" بسبب خريطة مسيئة لمصر

هدد نائب وزير التربية والتعليم المصري، لشؤون التعليم الفني، الدكتور أحمد الجيوشي، بالانسحاب من الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي لمهارات الشباب المنعقد في تونس، اعتراضا على خريطة مسيئة لمصر، قدمها أحد الخبراء في دولة جنوب أفريقيا، حتى تم سحب الخريطة.

وحسب مصدر في وزارة التربية والتعليم، فإن الجيوشي تفاجأ، اليوم الأربعاء، أثناء إلقاء أحد المشاركين من دولة جنوب أفريقيا، محاضرة عن مستقبل المهارات المطلوبة لسوق العمل في أفريقيا، أن خريطة القارة الأفريقية، التي استخدمها، مكتوب فيها في موقع مصر عبارة " ستعلن إسرائيل في عام 2020".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الدكتور أحمد الجيوشي رفض مواصلة الجلسة، حيث أعلن اعتراضه بأسلوب شديد اللهجة، للوزير التونسي الذي يدير الجلسة، رفضا لما عرضه الخبير الجنوب إفريقي.

وأوضح المصدر أن نائب وزير التربية والتعليم المصري طلب بعدها الكلمة، وهدد بالانسحاب بشكل تام من المؤتمر، إذا تجاهل القائمون على المؤتمر طلبه بحذف الخريطة، لافتا إلى أن وزير التعليم التونسي انحاز للمسؤول المصري، وأيد ضرورة إخراج الخريطة، التي اعتبرها مسيئة لمصر.

وأكد أن جميع الحاضرين في الجلسة الافتتاحية، صفقوا لموقف المسؤول المصري، الذي اعتبروه صلبا، بعدما صمم الجيوشي على إلغاء الموقف المسيئ لمصر، موضحا أن الدكتور الجيوشي أصر عقب الجلسة على تضمين ما حدث بشكل رسمي في مضبطة المؤتمر.