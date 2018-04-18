ضابط يمني: قادرون على ضرب الخرطوم وهذا سبب امتناعنا

قال العميد شرف لقمان، المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إنه لم يصدر عن القوات المسلحة تهديدات بضرب مطار الخرطوم في السودان بالصواريخ الباليستية، وإن كان هذا حق مشروع.

© AFP 2018 / Ashraf Shazly تفاصيل الجلسة المغلقة...السودان يحسم مصير مشاركته في حرب اليمن

وأضاف لقمان، في تصريحات لـ" سبوتنيك " اليوم الأربعاء، "أننا لم نهدد بضرب الخرطوم، رغم أن قواتهم تقاتل في الصفوف الأولى على أرضنا في اليمن ، ونقتل منهم العشرات يوميا، لكننا لم نهدد لأن لدينا أولويات، وإن كانت لدينا بالفعل القدرة على ضرب الخرطوم، لكن الموقف السياسي هو من يمتلك القرار وله حسابات أخرى".

وتابع "الشعب السوداني ليس عدوا لنا، وعشنا مع السودانيين فترة كبيرة ولدينا الكثير من المعلمين السودانيين، والكثير من السودانيين تبرأ من هذا الجيش وأعلنوا تضامنهم معنا".

وأضاف لقمان "لم نهدد بضرب الخرطوم بالصواريخ الباليسية، وهذا التهديد ورد على لسان أحد المحللين وهذا رأيه، لكنني لم أقلها ولم تصدر عن أية جهة رسمية".