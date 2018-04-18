نجاة رئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري من محاولة اغتيال

أعلن الجيش الليبي نجاة رئيس أركانه الفريق عبد الرازق الناظوري من محاولة اغتيال، إثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة شرقي بنغازي.

© Sputnik . Mahmoud Turkia اللواء الناظوري يحضر احتفالات مرور 75 عاماً على تأسيس الجيش الليبي بالقاهرة

القاهرة — سبوتنيك . وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الأربعاء "نجا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق عبد الرازق الناظوري من محاولة اغتيال إرهابية إثر انفجار سيارة مفخخة، وضعت على قارعة الطريق في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي بمنطقة سيدي خليفة، وانفجرت فور مرور موكبه بها".

ونقلت بوابة الوسط الليبية عن مصادر في بنغازي قولها إن "استهداف موكب الناظوري أسفر عن مقتل شخص واحد، وإصابة آخر بجروح"، متابعة "الانفجار تلاه إطلاق نار، فيما ضربت جهات أمنية وعسكرية طوقا أمنيا على المنطقة".

فيما قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، في بيان، إن الناظوري "تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة تمت بتفجير سيارة مفخخة وضعت في مسار موكبه، وهو بخير وصحة وعافية".

ويعد الناظوري الرجل الثاني في الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وهو أيضا الحاكم العسكرية لمنطقة "درنة — بن جواد" شرقي البلاد.

وانقسمت ليبيا منذ أحداث مطار طرابلس في نيسان/أبريل 2014، حيث يتخذ الجيش الليبي من شرق البلاد مقرا له، وكذلك البرلمان الليبي المنتخب، بينما يقود فايز السراج حكومة الوفاق الوطنية، المعترف بها دوليا، من طرابلس غربًا.

وتسعى دول الجوار والجهود الدولية التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لإعادة توحيد البلاد وإرساء الاستقرار والأمن؛ لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال العام الجاري.