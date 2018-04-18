المغرب يكشف موقفه من إرسال قوات إلى سوريا

© REUTERS / OMAR SANADIKI مركز المصالحة الروسي في سوريا ينفي أنباء إصابة ضابط روسي في دوما

وأكدت المصادر أن مشاركة المغرب في الحرب على الإرهاب في سوريا "موضوع غير مطروح"، حسب موقع اليوم 24 الإخباري المغربي

واستبعدت المصادر في الخارجية "اتخاذ المغرب لقرار المشاركة في الظروف الحالية".

وأضافت المصادر أن المغرب لم يدعم الضربات الأخيرة ضد سوريا من قبل العدوان الثلاثي، كما اننتقد المغرب "اللجوء إلى العنف والحرب في المنطقة".

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن خطة تعدها إدارة الرئيس دونالد ترامب لإحلال قوات عسكرية عربية مكان القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية طلبت من السعودية والإمارات وقطر المساهمة بمليارات الدولارات، وإرسال قواتها إلى سوريا لإعادة الاستقرار، وتحديدا في المناطق الشمالية، ولفتت إلى أن مستشار الأمن القومي جون بولتون اتصل بمسؤولين مصريين وطرح عليهم المبادرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبادرة الأمريكية لتشكيل قوة عربية جذبت انتباه مؤسس الشركة الأمنية الخاصة "بلاك ووتر"، الذي قال إن مسؤولين من الدول العربية بحثوا معه أخيرا تشكيل قوة عربية تنتشر في سوريا، وأنه ينتظر الخطوات التي سيتخذها ترامب في هذا الاتجاه.

وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده عرضت إرسال قوات من "التحالف الإسلامي" لمحاربة الإرهاب إلى سوريا.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن السعودية عرضت على الولايات المتحدة الأمريكية إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا.