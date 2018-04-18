رئيس "الحركة القومية" التركي: أردوغان مرشحنا للرئاسة

قال رئيس "الحركة القومية" التركي اليوم الأربعاء 18 أبريل/ نيسان إن أروغان سيكون مرشحهم للرئاسة.

© REUTERS / OMAR SANADIKI مركز المصالحة الروسي في سوريا ينفي أنباء إصابة ضابط روسي في دوما

وأضاف أنه جرى تحديد خريطة الطريق الديمقراطية لتركيا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن الانتخابات ستجرى في 24 يونيو/ حزيران، قبل أكثر من عام على موعدها المقرر، موضحا أن البلاد بحاجة عاجلة للانتقال إلى النظام الرئاسي التنفيذي.

وقال أردوغان إنه اتخذ القرار بعد التحدث إلى زعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهجلي، الذي أشار قبل يوم إلى احتمال إجراء انتخابات مبكرة.

وكان من المقرر في السابق أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن، إن اللجنة بدأت إعداد جدول زمني للانتخابات الرئاسية المبكرة. وأضاف أنه سيتم الانتهاء من الجدول خلال يومين، حسب وكالة الأناضول.