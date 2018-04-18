حاكم دبي يقول شعرا في محمد بن سلمان

وتتكون القصيدة من 26 بيتا، وقام ابن راشد بنشرها عبر موقعه الرسمي، وتضمنت أيضا أبيات عن محمد بن زايد ولي عهد الإمارات وحاكم أبو ظبي.
وتشهد العلاقات بين الإمارات والسعودية، تعاونا غير مسبوق خلال الفترات الأخيرة.
ويتعاون البلدان ضمن قوات "التحالف العربي" في حرب ضد جماعة "أنصار الله"، لإعادة الشرعية للرئيس اليمني المنتخب منصور عبد ربه هادي، على حد قولهم.
ما مِثْلِهُمْ في النَّاسْ مشبِهْ علىَ البالْ— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 18, 2018
بَسْ يِشْبَهْ محمَّدْ بعزمِهْ محمَّدْ
هذا خَلَفْ زايِدْ بفكرهْ والأفعالْ
وهذاكْ بوسَلمانْ في عَزمِهْ أوحَدْ. https://t.co/H03YzJi80m pic.twitter.com/ncNT3CO3hb
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