حاكم دبي يقول شعرا في محمد بن سلمان

نشر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قصيدة شعر عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتتكون القصيدة من 26 بيتا، وقام ابن راشد بنشرها عبر موقعه الرسمي، وتضمنت أيضا أبيات عن محمد بن زايد ولي عهد الإمارات وحاكم أبو ظبي.

وتشهد العلاقات بين الإمارات والسعودية، تعاونا غير مسبوق خلال الفترات الأخيرة.

ويتعاون البلدان ضمن قوات "التحالف العربي" في حرب ضد جماعة "أنصار الله"، لإعادة الشرعية للرئيس اليمني المنتخب منصور عبد ربه هادي، على حد قولهم.