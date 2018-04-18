قطر تكشف مفاجأة بشأن تمرين "درع الخليج" في السعودية

قالت وزارة الدفاع القطرية إن قواتها المسلحة شاركت في تمرين "درع الخليج" الذي عقد في السعودية خلال الأيام الماضية.

وأكدت وزارة الدفاع أن رئيس أركان جيش قطر حضر مراسم اختتام التدريب.

رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يشهد فعاليات اليوم الختامي لتمرين درع الخليج رقم (١)#قطر pic.twitter.com/bDCdJDh50r — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) April 18, 2018

أكدت وزارة الدفاع القطرية اليوم الأربعاء أن الفريق ركن طيار غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة، حضر فعاليات تمرين "درع الخليج المشترك رقم 1" الذي انعقد في السعودية يوم الاثنين 16 أبريل.

وقال البيان إن مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة القطرية جاء بناء على دعوى تلقاها من نظيره السعودي.

العميد الركن المتقاعد خلفان الكعبي تمارين #درع_الخليج_المشترك_1 جاءت في الوقت المناسب وتوجه رسالة مهمة تفيد أن القوات المسلحة للدول المشاركة جاهزة لردع أي عدوان #علوم_الدار pic.twitter.com/NhDB716SL8 — علوم الدار (@oloumaldar) April 18, 2018

وأجري التمرين في منطقة الشرقية بالسعودية في ميدان صامت برأس الخير شمال منطقة الجبيل "بمشاركة عدد من ضباط القوات المسلحة القطرية، في مختلف خلايا التمرين بقيادة خميس محمد دبلان.

وأشار بيان وزارة الدفاع القطرية إلى أن التدريب اشتمل على عدة مراحل، منها تمرين مراكز القيادة ثم التمرين الميداني.

ورغم أن الرياض لم تعلن مشاركة قطر بشكل رسمي، إلا أن علم قطر كان موجودا ضمن أعلام الدول المشاركة في التمرين.

وبالإعلان القطري يعتبر هذا أول تمرين عسكري مشترك بين قطر والدول المقاطعة لها منذ بدء الأزمة الخليجية قبل نحو عام.