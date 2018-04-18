الجيش الإيراني يحذر السعودية: لن تصمدوا أمامنا أكثر من 48 ساعة

صرح مستشار القائد العام للجيش الإيراني، العميد رضا خرم طوسي، أن السعودية لن تصمد أمام قدرات إيران العسكرية 48 ساعة.

وقال طوسي للإذاعة الإيرانية الرسمية: "أوجه كلامي لحكام السعودية بشكل مباشر وأؤكد لكم، لا تطلقوا تصريحات لا تتناسب مع حجمكم وقدراتكم العسكرية".

© AFP 2018 / ATTA KENARE / AFP إيران تعرض نظام دفاع جوي جديدا

وأضاف طوسي "السعودية لن تصمد أمام قدراتنا العسكرية أكثر من 48 ساعة، ولذا يجب عليهم ألا يطرحوا مثل هذه المسائل".

وزعم طوسي بأن بلاده تمر بأفضل الحالات في مواجهة الولايات المتحدة "عدوتها الأولى"، متابعا "استراتيجيتنا تتمثل في مواجهة أمريكا وليس دول المنطقة".

وكان ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، قد ألمح في وقت سابق عن احتمال نشوب مواجهة عسكرية مباشرة بين المملكة وإيران.

وتشهد العلاقات بين إيران والدول العربية في منطقة الخليج حالة توتر كبيرة، قبل أن تقوم السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016.

وتتصاعد حالة التوتر بين البلدين خلال الفترة الحالية، في ظل إلقاء الرياض مسؤولية إمداد "أنصار الله" في اليمن بالصواريخ الباليستية التي تضرب بها المملكة، على عاتق طهران.