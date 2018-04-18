الجيش الإيراني يحذر السعودية: لن تصمدوا أمامنا أكثر من 48 ساعة

وقال طوسي للإذاعة الإيرانية الرسمية: "أوجه كلامي لحكام السعودية بشكل مباشر وأؤكد لكم، لا تطلقوا تصريحات لا تتناسب مع حجمكم وقدراتكم العسكرية".
وزعم طوسي بأن بلاده تمر بأفضل الحالات في مواجهة الولايات المتحدة "عدوتها الأولى"، متابعا "استراتيجيتنا تتمثل في مواجهة أمريكا وليس دول المنطقة".
وكان ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، قد ألمح في وقت سابق عن احتمال نشوب مواجهة عسكرية مباشرة بين المملكة وإيران.
وتشهد العلاقات بين إيران والدول العربية في منطقة الخليج حالة توتر كبيرة، قبل أن تقوم السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016.
وتتصاعد حالة التوتر بين البلدين خلال الفترة الحالية، في ظل إلقاء الرياض مسؤولية إمداد "أنصار الله" في اليمن بالصواريخ الباليستية التي تضرب بها المملكة، على عاتق طهران.
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